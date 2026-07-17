Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Ohangaron
  3. Turar joy

in Ohangaron, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
2 ob'ekt topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Ohangaron, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Ohangaron, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 63 m²
Qavat 4/4
Prodam kvartira 2 komnatnaya Ohangaron tumani Eyvalek qishlog'i
$18,996
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Ohangaron, Oʻzbekiston
Kvartira
Ohangaron, Oʻzbekiston
Alikamond mantaj qilamz xamyonbob narxlar SZ xoxlagan dezayin tajriba 5yildan 10yilgacha boʼ…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring