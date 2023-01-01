_item_complex_h1_

Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта.

Площадь комплекса: 11 300 кв.м.

Тип дома: кирпич

Высота потолков: 3м.

Система отопления: центральное.

На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180.

На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м.

1 комн: 29,2 кв.м.

2 комн: 53,2-60,3 кв.м.

3 ком: 55,3- 62 кв.м.

115 парковочных мест и 6 мест для электрокаров

есть надземная и подземная парковка

Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 16 месяца.

Квартиры сдаются с черновой отделкой:

межкомнатные перегородки из кирпича

Черновая стяжка пола

окна

входная дверь

Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.