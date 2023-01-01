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_item_complex_h1_

Bukhara City, O‘zbekiston
dan
435,67M soʻm
;
6
Tavsif Tavsif
Parametrlar Parametrlar
Kvartiralar Kvartiralar
Manzil Manzil
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта.
Площадь комплекса: 11 300 кв.м.
Тип дома: кирпич
Высота потолков: 3м.
Система отопления: центральное.

На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180.
На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м.
1 комн: 29,2 кв.м.
2 комн:  53,2-60,3 кв.м.
3 ком: 55,3- 62 кв.м.
115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров 
есть надземная и подземная парковка
Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 16 месяца.
Квартиры сдаются с черновой отделкой:
межкомнатные перегородки из кирпича 
Черновая стяжка пола
окна 
входная дверь 

Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Konfor-sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Gʻishtli
Yetkazib berish yili
Yetkazib berish yili
2024
Qavatlar soni
Qavatlar soni
10
Yangi bino joylashgan joy
Bukhara City, O‘zbekiston

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