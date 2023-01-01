  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. _item_complex_h1_

_item_complex_h1_

Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
5
Tavsif Tavsif
Parametrlar Parametrlar
Kvartiralar Kvartiralar
Manzil Manzil
Media Media
Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

Жилой комплекс Ko'ksaroy – это современное архитектурное решение, для комфортного проживания. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире.

Комплекс расположен в новом динамично развивающемся кластере, мы учли все потребности и условия для максимального обеспечения удобствами с минимальными затратами самого ценного – вашего времени и комфорта. ЖК находится на оптимального расстоянии от дороги, делая путь до ближайшей транспортной развязки не таким долгим, при этом сохраняя тишину и покой на территории дома.

Ваша квартира будет иметь качественную отделку и оснащена всем необходимым для комфортного проживания с самого момента покупки. К покупке доступные 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры.

Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.

Yangi bino joylashgan joy
Navoiy, O‘zbekiston
Shunga o'xshash komplekslar
Kvartira binosi ЖК REAL LION HOUSES
Ohangaron Tumani, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК MEGA STROY GROUP
Tashkent district, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi "Dreamland Parkent"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК ASIA GRAND
Urgench, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi "Nasl Dahasi"
Tashkent, O‘zbekiston
dan
923,00M soʻm
Siz ko'rib chiqasiz
_item_complex_h1_
Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi.
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Orqaga Arizani qoldiring Arizani qoldiring Qo'ng'iroq qiling Qo'ng'iroq qiling
Boshqa komplekslar
Turar-joy choragi Жилой Комплекс «Бунёдкор»
Turar-joy choragi Жилой Комплекс «Бунёдкор»
Navoiy, O‘zbekiston
dan
202,39M soʻm
Maydoni 37–66 m²
2 ob'ekt 2
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: Modern House
Гибридная рассрочка (рассрочка с ипотекой) , не упустите возможность воспользоваться этим уникальным предложением ! Новостройка без первоначального взноса в Яшнабадском районе.  Ж.К «Бунёдкор» Застройщик : Modern House Жилой комплекс состоит из 8 ми этажных 4 блока  Срок рассрочки : 28 месяцев Стоимость квартиры включает: • Входная железная дверь • Стеклопакеты на окна • Счётчики: воды, света и газа • Двухконтурный котёл Тип постройки: • Газосиликатный блок • межквартирные перегородки газоблок • квартиры продаются без ремонта • Высота потолков 3,1 м • Каркасно-монолитный скелет • Инфраструктура: • -В каждом блоке имеются современный лифт • -Удобное местоположение • -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности • -Детская площадка Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год 3  комнатная квартира (83,29 кв.м)  на 7 этаже в 8 этажном доме Общая стоимость при первоначальной оплате 30% :  674 649 000сум Первоначальная оплата 30% : 202 394 700 сум Ежемесячная оплата (28 мес) : 16 866 225 сум Общая стоимость при первоначальной оплате 30% : 674 649 000 сум Первоначальная оплата 30% :202 394 700 сум Ежемесячная оплата (18 мес) : 9 000 000 сум Ипотека: 310 254 300 сум Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000 сум Первоначальная стоимость 50% :  320 666 500 сум Ежемесячная оплата (28мес) :  11 452 375  сум Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000  сум Первоначальная оплата 50% :   320 666 500 сум Ежемесячная оплата (18мес) :  6 000 000 сум Ипотека: 212 666 500 сум Общая стоимость при  оплате 100% :  599 688 000 сум
Turar-joy majmuasi "Паркент Авеню"
Turar-joy majmuasi "Паркент Авеню"
Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Maydoni 54–110 m²
2 ob'ekt 2
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: Vek Building
Жилой Комплекс «PARKENT AVENUE» сочетает в себе надежность конструкций и эстетику архитектуры без излишеств. Планировочные решения и эргономика пространств продиктованы современными тенденциями городской жизни! 10-этажный дом с 4 подъездами а также дом с 1 подъездом. Со 1 по 10 этаж расположены жилые помещения (квартиры). Парковочных мест 200 из них подземных 150 мест и надземных 50 мест.   450 квартир из них 400 квартир с балконами. Квартира с террасами 4  Виды оплат: Первый взнос 100 % Предоплата 15 % квартиры в ипотеку и субсидии. Стоимость квартиры включает: - Автономное отопление в каждой квартире - на балконе оконные рамы европейского знака качества цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Межкомнатные перегородки - Лифты SIGLEN Тип постройки:  Каркасно-Ригельный. Высота потолков 3.4 м  квартиры продаются без ремонта , коробка КВАРТИРЫ С ТЕРРАСАМИ:  4 террас общей площадью 38,2 кв.м (квартира 160.2 кв.м  и терраса 38,2 кв.м)  Срок сдачи объекта: 4 квартал 2023 год ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич - балкон пол бетонный, стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из облицовочного кирпича - на балконе оконные рамы европейского знака качества Панорамные окна цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Фасад дома с подсветками  Инфраструктура:  - Собственный закрытый двор расположен на 25000 кв.метрах. -  на входе во двор с двух сторон имеются ворота для въезда и выезда жителей -  по всей территории видеонаблюдение 24/7 -  Оборудованная детская площадка -  комфортные скамейки -  Зеленая зона (газон, цветы,  кустарники, декоративные деревья ) -  Ночное дворовое освещение  
Kvartira binosi ЖК "MODERN  HОUSE"
Kvartira binosi ЖК "MODERN  HОUSE"
Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Taslim bo'lish: 2024
ЖК "MODERN  HОUSE" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "MODERN  HОUSE", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободным от автомобилей, и спокойствием, созданным для безопасной игры ваших детей. Мы гарантируем высокий уровень квартир, которые станут вашим уютным и комфортным домом. 