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_item_complex_h1_

Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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14
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Kompleks haqida

ЖК GLORIOUS BUILDING 

Для тех, кто ищет современное и комфортное жильё, «GLORIOUS BUILDING» станет отличным выбором!

Комплекс возводится активно и качественно, согласно проектным данным. При этом учтена прочность и сейсмоустойчивость конструкции за счет прочного железобетонного каркаса здания.

Точные расчеты дверных и оконных проемов позволяют устанавливать оконные профили без дополнительной подгонки, а двери — более прочно и плотно.

Все строительные материалы и комплектующие проходят несколько ступеней проверки, прежде чем используются при возведении здания. Отлично расположенный дом, применение инновационных методов строительства, великолепный дизайн здания и внутренней отделки вкупе с прекрасным видом на город делают жилье в GLORIOUS BUILDING  не только комфортным, но востребованным.

Круглосуточная охрана, наличие стоянок, детских площадок и специально отведенных зон отдыха для всех категорий жильцов, великолепный ландшафт — разработка дизайнеров компании-застройщика, все сделано для улучшения жизни новоселов, их родных и близких.

Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.

Yangi bino joylashgan joy
Navoiy, O‘zbekiston
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1 ob'ekt 1
Taslim bo'lish: 2023
Quruvchi: UPM
ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕБОСКРЕБ NEST ONE Успейте купить квартиру в первом небоскребе Узбекистана. - Перепродать недвижимость через 2 года - Сдавать в долгосрочную аренду - Сдавать в краткосрочную аренду - Жить и наслаждаться самому НЕСОМНЕННО ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ИНВЕСТИЦИЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.
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Turar-joy choragi NEW PORT
Navoiy, O‘zbekiston
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Taslim bo'lish: 2028
Agentlik: RED
Жизнь в Newport — это кварталы в стиле модерн, недалеко от набережной, с уютными двориками- парками, видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками, велодорожками, локациями для спокойного отдыха. Наши дома c балконами, а благодаря панорамным окнам в квартиру попадает больше естественного света. Во дворах будет много зелени, а вот машин не будет; для них предусмотрен подземный паркинг.
Kvartira binosi "ЖК TOJMAHAL"
Kvartira binosi "ЖК TOJMAHAL"
Navoiy, O‘zbekiston
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О жилом комплексе Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЖК TOJMAHAL" был построен компанией TOJMAHAL INSHOАT  в центре города Андижана. Восьми этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.   Дизайн жилого комплекса "ЖК TOJMAHAL"  Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. На верхнем этаже будут построены пентхаусы с террасами. Квартиры от 47,47 м2 до 73.18 м2 Наш адрес: город Андижан улица Фуркат 81