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ЖК Sohil bo'yi

Urgench, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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3
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Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Viloyat
    Xorazm viloyati
  • Tuman
    Urganch tumani
  • Shahar
    Ургенч

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2024

Kompleks haqida

 

Жилой комплекс «Sohil bo'yi» – ваш идеальный выбор! Современные и комфортные квартиры обеспечивают прекрасную атмосферу для вас и вашей семьи. Жилой комплекс предлагает различные удобства, включая наземный паркинг, круглосуточную охрану и прогулочные зоны. Наслаждайтесь спокойным проживанием в безопасной среде со всеми необходимыми условиями.

 

Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к 2024 году.

 

Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре Ургенча.

 

Выбирайте «ЖК Sohil bo'yi» для своей новой квартиры или частного дома, живите роскошной, комфортной и современной жизнью. Пусть «ЖК Sohil bo'yi» станет местом, где можно найти адрес своей мечты.

Yangilangan: 27/08/24

Joylashuvi xaritada

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Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 20
Agar siz ajoyib hayot kechirishni istasangiz, kvartirangiz zamonaviy va qulay bo'lishi muhimdir. “Istanbul city” turar-joy majmuasida siz shahar markazida yashashning afzalliklaridan bahramand bo'lishingiz mumkin. Ushbu majmua 80 000 m² maydonga ega bo'lib, bu joyni yangi zamonaviy shahar deb atash imkonini beradi. Qurilish kompaniyasining asosiy maqsadi aholi hududni tark etmasdan majmuaning o‘zida barcha qulayliklarni topishi uchun sharoit yaratishdan iborat. Uy atrofida maktab va bolalar bog'chasi ham mavjud. 20 qavatli uylar shunday qurilganki, kvartiralar kun davomida maksimal tabiiy yorug'likni oladi. Lcd infratuzilmasi “Istanbul city” Majmua Yakkasaroy hududida joylashgan bo‘lib, aholi uchun eng zarur infratuzilmaga ega. Uyga yaqin joyda oilaviy restoran, Savatcha supermarketi, o'rta maktab, xususiy bolalar bog'chasi, go'zallik saloni va masjid bor. Hovlidagi yo'llar qulay yurish yoki velosipedda yurish uchun chiroyli tarzda bezatilgan. Hovlida zamonaviy bolalar maydonchasini ham ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, aholi o'z sog'lig'iga g'amxo'rlik qilishlari uchun ish maydoni yaratildi. Siz mashinalaringizni ochiq yoki yopiq to'xtash joylaridan biriga qo'yishingiz va ularning xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilishingiz mumkin. Kvartiralar turar-joy majmuasi “Istanbul city” 1, 2, 3, 4 va 5 xonali kvartiralar tayyor ta'mirlash shaklida egalariga o'tkaziladi. Kvartira sotib olayotganda sizda 18 oylik bo'lib-bo'lib to'lash rejasidan foydalanish imkoniyati mavjud
Quruvchi
ISTANBUL CITY
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Quruvchi
ISTANBUL CITY
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК Boģidasht
Kvartira binosi ЖК Boģidasht
Buxoro, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК Boģidasht   Shakirov Developer Group с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Boģidasht»! Уютная квартира в 5-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Жилой комплекс состоит из двух блоков. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные квартиры площадью от 60 до 90 м². Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете оформить интерьер по своему вкусу.    Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к началу 2024 года.   Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре столицы Бухары.
Quruvchi
Shakirov Developer Group
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Quruvchi
Shakirov Developer Group
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi XASANBOY GARDEN
Turar-joy majmuasi XASANBOY GARDEN
Toshkent, O‘zbekiston
dan
357,00M soʻm
"XASANBOY BOG'I" 6 qavatli bino  kvartiralar Faqat qoldi Kvartira variantlari: 1 xona 34m² / 357.000.000 2 xonali 51-sup2; / 540.000.000 3 xonali 69-chi² / 744.000.000 Xususiyatlari: &bul; 24/7 video kuzatuv &bul; WINDOWS  issiqlik sifati  &bul; Avtoturargoh &bul; Shift balandligi 3,30 m Afzalliklari: &bul; Bolalar maydonchasi &bul; Rivojlangan infratuzilma &bul; Zamonaviy avtopark Manzil: Xasanboy betonka Diqqat: Hasanboy Temir bozori Subsidiyalarsiz ipoteka Faqat naqd to'lov
Quruvchi
EAST DREAM ENGINEERING
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Quruvchi
EAST DREAM ENGINEERING
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
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