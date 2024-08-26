ЖК «Юксалиш»

Toshkent, O‘zbekiston

Fayzli Hayot — это дома комфорт-класса, созданные для счастливой жизни и вдохновленные семейными ценностями, с упором на функциональность и надёжность. Это современный образ жизни, сохраняющий традиции и доступность для каждого. Архтектура придает домам благородный вид и добавляет уюта окружающей территории. — уютные квартиры в жилом комплексе класса comfort; — развитая инфраструктура вокруг жилого комплекса в шаговой доступности; — большой выбор комфортабельных планировок; — коммерческие помещения на территории жилого комплекса — кафе, магазины, салоны и др.; — детские площадки, игровая зона, спортивная зона, зелёные насаждения; — современные бесшумные лифты в каждом подъезде; — большое количество солнечного света в квартирах благодаря продуманной проектировке; — от пяти до восьми квартир на этаже; — квартиры с выходом в собственный палисадник, лоджию или балкон; — колясочные в каждом подъезде для хранения колясок, самокатов, велосипедов и т.п.; — просторные парадные, дарящие атмосферу уюта. В наличии имеются квартиры: 1-комнатные — от 37,5 м2 до 73,5 м2 2-комнатные — от 48,8 м2 до 63,6 м2 3-комнатные — от 56,7 м2 до 78,8 м2 4-комнатные — от 77,6 м2 до 78,8 м2 ––––– Мы — RED — эксперты по недвижимости. Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте. Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны. Продаём только то, что купили бы сами. Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками. Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость. Сэкономим ваше время и силы.