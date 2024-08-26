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ЖК «Юксалиш»

Urgench, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
4
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Parametrlar Parametrlar
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Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Viloyat
    Xorazm viloyati
  • Tuman
    Urganch tumani
  • Shahar
    Ургенч

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    6

Kompleks haqida

Жилой комплекс «Юксалиш» — это современные шестиэтажные апартаменты в центре столицы Ургенча по привлекательным ценам и выгодным условиям оплаты. С применением современных технологий в строительстве и качественных материалов удалось возвести восьмиэтажные здания с устойчивым фундаментом и надежной конструкцией. Современная система безопасности с охраной и видеонаблюдением, подземный паркинг, детская игровая площадка, просторные квартиры с высокими потолками – это все для безопасной и комфортной жизни резидентов. Всего в доме два подъезда, в них установлены бесшумные и скоростные лифты от европейского производителя.

 

Квартиры в ЖК «Юксалиш»

 

Жилой комплекс состоит из 1, 2, 3-комнатных квартир. Планировка в них будет свободная.  Высота потолков – 3,5 метра, что даст дополнительный простор для самых разных дизайнерских решений.

 

Инфраструктура

 

Внутренняя территория полностью огорожена, система охраны и видеонаблюдение обеспечат полную безопасность жителям.

В беседках и скамейках, установленных во дворе, можно приятно провести время, наслаждаясь прекрасным ландшафтом и фонтаном.

Yangilangan: 27/08/24

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Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
ЖК «Xonobod Avenue» комфорт класса, выполнен по технологии кирпичного строительства в Сергелийском районе, улица Ханабад. Целью нашей строительной кампании является создание современной инфраструктуры в махалле Ханабад Сергилийского района города Ташкента , а также 12-этажный 14-этажный дом 1080 квартир с современными подземными жилыми помещениями, оздоровительным спортивным уголком , инновационными детскими игровыми площадками, частными садами, зелеными насаждениями и зарядными станциями для электромобилей. квартиры доступны от 39,7 м2 до 99,7 м2
Quruvchi
Xonobod Avenue
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Quruvchi
Xonobod Avenue
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Qurilish jarayoni 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich yakunlanib, 2 blok foydalanishga topshirildi, ikkinchi bosqichda 10 qavatli bino qurilmoqda, 2022 yilning 4-choragida topshiriladi. Uchinchi bosqich qurilmoqda, ob'ekt 2024 yilning 2-choragida topshiriladi.   . To'lov turlari: 100% toʻlov  To'lov 48 oyga. PV 25-30% Kvartira narxiga quyidagilar kiradi:  Qo'pol ta'mirlar  Ichki bo'limlar aerokrot  Metal kirish eshigi   Akfa windows 2 konturli qozon  Fasad va tashqi ko'rinish: Suyuq travertin
Quruvchi
Oltin Baliq
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Quruvchi
Oltin Baliq
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi FAYZLI HAYOT от FDG
Turar-joy majmuasi FAYZLI HAYOT от FDG
Toshkent, O‘zbekiston
dan
492,28M soʻm
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Maydoni 39–51 m²
2 ob'ekt 2
Fayzli Hayot — это дома комфорт-класса, созданные для счастливой жизни и вдохновленные семейными ценностями, с упором на функциональность и надёжность. Это современный образ жизни, сохраняющий традиции и доступность для каждого. Архтектура придает домам благородный вид и добавляет уюта окружающей территории. — уютные квартиры в жилом комплексе класса comfort; — развитая инфраструктура вокруг жилого комплекса в шаговой доступности; — большой выбор комфортабельных планировок; — коммерческие помещения на территории жилого комплекса — кафе, магазины, салоны и др.; — детские площадки, игровая зона, спортивная зона, зелёные насаждения; — современные бесшумные лифты в каждом подъезде; — большое количество солнечного света в квартирах благодаря продуманной проектировке; — от пяти до восьми квартир на этаже; — квартиры с выходом в собственный палисадник, лоджию или балкон; — колясочные в каждом подъезде для хранения колясок, самокатов, велосипедов и т.п.; — просторные парадные, дарящие атмосферу уюта. В наличии имеются квартиры: 1-комнатные — от 37,5 м2 до 73,5 м2 2-комнатные — от 48,8 м2 до 63,6 м2 3-комнатные — от 56,7 м2 до 78,8 м2 4-комнатные — от 77,6 м2 до 78,8 м2 ––––– Мы — RED — эксперты по недвижимости. Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте. Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны. Продаём только то, что купили бы сами. Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками. Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость. Сэкономим ваше время и силы.
Agentlik
RED
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Agentlik
RED
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
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