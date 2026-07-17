Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Navoiy
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Kvartira

Navoiyda, Oʻzbekiston kvartiralar uzoq muddatli ijarasi

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira 4 xonalar _just_in Navoiy, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Navoiy, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 120 m²
Qavat 2/4
!!!MAKLER XIZMATI BOR!!! 9 Mikrayon jaxon market ruparasi Polni apstanofkalik uy 2 etaj 4 x…
$372
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring