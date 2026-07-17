Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Navoiy
  3. Turar joy
  4. Uy

Navoiyda uy sotib olish uchun

;
1 ob'ekt topildi
Uy 5 xonalar _just_in Navoiy, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Navoiy, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
"Umid" stadioni Yangi tumani Gai orka kuchasi. Ulavoy yo'l usti. Ro'yxatdan o'tish Shahar
$115,652
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita