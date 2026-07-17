Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Narpay tumani
  3. Turar joy

in Narpay tumani, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
1 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Oqtosh, Oʻzbekiston
Kvartira
Oqtosh, Oʻzbekiston
Xolati yaxshi zur bekorchilar bezovta qilmasin faqat oluvchilar gozelar tel qilelar shefaner…
$83
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita