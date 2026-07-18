Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Namangan Viloyati
  3. Qisqa muddatli ijara
  4. Kvartira

in Namangan Viloyati, Oʻzbekiston kunlik kvartiralar ijarasi

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Kvartira
Charvak, Oʻzbekiston
Ажойиб манзара, болалар уйингохи, курикланадиган зона, кафе ресторанларга якин жойда жойлашган
$67
bir kunda
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring