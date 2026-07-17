Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Namangan tumani
  3. Qisqa muddatli ijara
  4. Uy

Namangan tumani kunlik ijara uyda

;
3 ob'ekt topildi
Uy _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy
Charvak, Oʻzbekiston
Bochkaning o'rtasida barcha qulayliklari bor kottej sotiladi va ijaraga beriladi. Uyda qishk…
$330
bir kunda
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy
Charvak, Oʻzbekiston
ATMOSFERADACHABunarxfakatishkunlariuchun!Bayramvadamolishkunlariboshkanarx!5,5 million sumda…
$454
bir kunda
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy
Charvak, Oʻzbekiston
Дача оила улфатлар учун 10-12кишигача ичкиликсиз Бочкага 7км жойда жойлашган Тоза озода д…
$124
bir kunda
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN