Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Mirzo Ulug‘bek Tumani
  3. Qisqa muddatli ijara
  4. Mehmonxona

Mirzo Ulug‘bek Tumani kunlik ijara mehmonxonlar

;
Mehmonxona Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Mehmonxona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Mehmonxona
Toshkent, Oʻzbekiston
BEZ ZAKS HOTEL Mirzo Ulugbek tumani Oltintepa da Honani ichida: Sanuzel Tualet Spalni Stol…
$8
bir kunda
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring