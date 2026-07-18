Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Мирабадский район
  3. Qisqa muddatli ijara
  4. Mehmonxona

Mirabad District kunlik ijara mehmonxonlar

;
Mehmonxona Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Mehmonxona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Mehmonxona
Toshkent, Oʻzbekiston
Blissful dreams 27 ta kurkam va shinam xonalar iborat bo'lib barcha qulayliklarni uz ichiga …
$10
bir kunda
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring