Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Каган
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Kagan, Oʻzbekiston

;
1 ob'ekt topildi
Tijorat 7 000 m² _just_in Kagan, Oʻzbekiston
Tijorat 7 000 m²
Kagan, Oʻzbekiston
Maydoni 7 000 m²
Qavat 2/1
KAGON SAVDO BAZASI TEZLIQ SOTILADI Buxoro viloyati, Kogon shahrida, yengil va yuk mashinalar…
$249,999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring