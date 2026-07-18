Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Каган
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Kagan, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
4 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Kagan, Oʻzbekiston
Kvartira
Kagan, Oʻzbekiston
Стол-стул сотилади холати яхши 8та стули бор 1та катта стол утиришга кулай
$375
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Kagan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Kagan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 68 m²
Qavat 3/5
Kogon shahrining asosiy ko'chalaridan birida yo'l bo'yida kvartira va do'konlar sotiladi!!! …
$500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Kagan, Oʻzbekiston
Kvartira
Kagan, Oʻzbekiston
Гипс чекланмаган микдорда етказиб берамиз узбекистон буйлаб сифати ало даражада 936860444
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira _just_in Kagan, Oʻzbekiston
Kvartira
Kagan, Oʻzbekiston
Jentra mexanika 60milon metan bor Yili 2014 narxi yana kelishiladi rangi qaymoq rang
$4,997
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring