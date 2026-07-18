Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Xo`jayli
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Xo`jayli, Oʻzbekiston

;
1 ob'ekt topildi
Tijorat 3 300 m² _just_in Xo`jayli, Oʻzbekiston
Tijorat 3 300 m²
Xo`jayli, Oʻzbekiston
Maydoni 3 300 m²
Foydali imkoniyat! Sholi tegirmon sotiladi! Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo‘jayli tumanida…
$58,302
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring