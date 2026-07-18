Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Jizzax
  3. Turar joy
  4. Uy

Jizzaxda uy sotib olish uchun

;
1 ob'ekt topildi
Uy 7 xonalar _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Jizzax, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
Жиззах шаҳри Амир Темур маҳалласида 6 сотих ер майдонида жойлашган, 2 қаватли мустаҳкам ҳовл…
$110,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita