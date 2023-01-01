Platforma hamkorlari uchun bonuslar

Условия и требования к размещению

Предлагаем разместить логотип REALTING на своих сайтах и получить за это бонусы в личном кабинете от нашей платформы!

Не допускается:

Любыми путями препятствовать индексации кода поисковыми системами, в том числе с использованием тега noindex или атрибута ссылки nofollow;

Изменять адреса ссылок, размещенных в коде кнопки;

Скрывать (делать невидимой) от пользователей кнопку.

Порядок размещения кода кнопки:

Код кнопки необходимо разместить на всех страницах сайта или главной странице;

На статическом сайте (без системы управления сайтом) размещение кода кнопки на каждой странице производится вручную. Для этого требуется подключиться к сайту по FTP и в каждый html-файл сайта вставить код. Разумеется, делать это следует очень аккуратно, чтобы не нарушить вёрстку страниц и не навредить работе сайта;

На динамическом сайте кода кнопки можно разместить двумя способами: через систему управления сайтом. Если это было предусмотрено при разработке сайта, то в панели управления сайтом («админке сайта») должно быть поле, в которое можно вставить код кнопки и сохранить изменения. Преимущество данного подхода заключается в том, что Вам не потребуется доступ к сайту по FTP; вручную в шаблоне сайта. Данный подход похож на работу со статическим сайтом. Только размещать код вручную придётся всего в нескольких файлах шаблона сайта.



В случае если в шаблонах используется экранирование кавычек, то не забудьте это сделать и с кавычками в коде кнопки.

На заметку! Если Вы не уверены в том, что сделаете всё корректно, то лучше сразу обратитесь к специалистам, которые осуществляют техническую поддержку Вашего сайта.

После выполнения всех манипуляций не забудьте проверить работоспособность своего сайта. А также убедитесь, что кнопка заработала. Для этого достаточно осуществить по ней переход на платформу Realting.com.