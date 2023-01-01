Нет, не должен. Все финансовые затраты вы обсуждаете только с агентством – партнером.

Наши партнеры – это риэлтерские компании, которые профессионально делают свою работу для того, чтобы ваши объекты продавались максимально быстро и по наиболее правильной цене. Организуют показы, эффективную рекламу вашего объекта. И экономят ваше время.