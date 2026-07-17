Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Fargʻona
  3. Turar joy
  4. Uy

in Fargʻona uy sotib olish uchun

;
3 ob'ekt topildi
Uy 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 72 m²
Qavatlar soni 1
9 sot er uchastkasi sotiladi. Saytda kichik uy bor. Gaz, elektr va suv ta'minlangan, hisobla…
$41,892
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 1 xona _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Uy 1 xona
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 1
Tatuda uy sotaman
$45,000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - 8 - МАКТАБ ОЛДИДА 5 СОТИХ 3 -…
$26,000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita