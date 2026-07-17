Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Chortoq tumani
  3. Turar joy

in Chortoq tumani, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
2 ob'ekt topildi
Uy 8 xonalar _just_in Chortoq, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Chortoq, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 35 m²
Qavatlar soni 1
Arzon narxda shoshilinch sotamiz uchastkamizni tezlik bilan sotishimiz kerak
$45,435
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Chortoq, Oʻzbekiston
Kvartira
Chortoq, Oʻzbekiston
Xavo nasosi rover stanogi va gaz tortish uchun 7.5 kv xavo matori
$600
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita