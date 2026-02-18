Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чирчик
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Uy

Uyda uzoq muddatga ijaraga Chirchiqda

1 ob'ekt topildi
4 xonali uyimizni oilaga uzo muddatga ijara beramiz _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
4 xonali uyimizni oilaga uzo muddatga ijara beramiz
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 120 m²
Qavatlar soni 1
Kod: 34711   #Чирчик #Целий Yuqori chirchiq Surankent (jaloltepa) maxallasida 4 …
$200
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ARENDA KVARTIRALAR
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring