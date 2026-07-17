Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Chiroqchi
  3. Turar joy

in Chiroqchi, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
1 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Chiroqchi, Oʻzbekiston
Kvartira
Chiroqchi, Oʻzbekiston
Teko yili 1999 xollati zur minib yurgan mashinam kiraska radnoy petnosi bor mashenani kuring…
$2,891
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring