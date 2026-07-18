Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Buxoro viloyati
  3. Qisqa muddatli ijara
  4. Mehmonxona

Buxoro viloyati kunlik ijara mehmonxonlar

;
Buxoro
3
Mehmonxona Oʻchirish
Tozalash
3 ob'ekt topildi
Mehmonxona _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Mehmonxona
Buxoro, Oʻzbekiston
Мехмонхона буш хоналар бор. Гостиница (Бухара Самарканд дарвоза). Ўзбекистон ахли ва хорижи…
$5
bir kunda
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Mehmonxona _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Mehmonxona
Buxoro, Oʻzbekiston
" BUXOROYI SHARIF " mehmonxonasiga xush kelibsiz! -Buxoro shahrida joylashgan yana bir korka…
$17
bir kunda
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Mehmonxona _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Mehmonxona
Buxoro, Oʻzbekiston
HOTEL DREAM PLAZA BUXORA HOTEL DREAM PLAZA Buxoro Buxorodagi mehmonxona Bir kishilik/ikki k…
$17
bir kunda
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN