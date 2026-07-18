Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Boʻston tumani
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Boʻston tumani, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Yangikishlak, Oʻzbekiston
Kvartira
Yangikishlak, Oʻzbekiston
Men karer, qurilish va yuk mashinalari uskunalari uchun ishlatilgan shinalarni sotaman. 70 d…
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita