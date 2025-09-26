Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Бектимирский район
  3. Turar joy
  4. Shahar uyi
  5. Tog' ko'rinishi

Taunhausslar tog'larga qaragan in Bektemir district, Oʻzbekiston

1 ob'ekt topildi
Shahar uyi 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Shahar uyi 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 4
Maydoni 380 m²
Qavatlar soni 2
Продается  таунхаус в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая мечеть, неда…
$200,000
Ko'chmas mulk parametrlari

