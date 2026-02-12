Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Bekobod Tumani
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Kvartira

Uzoq muddatli ijara kvartiralar in Bekobod Tumani, Oʻzbekiston

Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Arenda kvartira yangihayot _just_in Yangihayat, Oʻzbekiston
Arenda kvartira yangihayot
Yangihayat, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 2/5
Kod: 32961   #Янгихаёт  #Целий  Yangihayot tumani YangiGulzor mahallasida 2xonal…
$600
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ARENDA KVARTIRALAR
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring