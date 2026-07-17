Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Baliqchi tumani
  3. Turar joy

in Baliqchi tumani, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
1 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Baliqchi (shahar), Oʻzbekiston
Kvartira
Baliqchi (shahar), Oʻzbekiston
Fudbol ximoya setkalari Zakaz asossida tayorlab berqmiz Siz istagan razmerda toqib beramiz…
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita