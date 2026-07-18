Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Bagʻdod
  3. Turar joy
  4. Kvartira

Bagʻdodda, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Bagʻdod, Oʻzbekiston
Kvartira
Bagʻdod, Oʻzbekiston
ASUS VivoBook 15 X1504VA sotiladi Intel Core i3-1315U 8 GB RAM 256 GB SSD Windows 11 Pro…
$583
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Bagʻdod, Oʻzbekiston
Kvartira
Bagʻdod, Oʻzbekiston
Assalomu alaykum noutbuk sotiladi. Akumlyator qo‘yish kerak. Lekin kabel bilan ishlatsa bo‘l…
$125
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring