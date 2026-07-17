Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Багатский район
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Bagat, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Bog'ot, Oʻzbekiston
Kvartira
Bog'ot, Oʻzbekiston
Аппарат ГОСТ 20219-74. Холоти ишламаган янги турман
$165
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Bog'ot, Oʻzbekiston
Kvartira
Bog'ot, Oʻzbekiston
Armaturasi zor cccp plitasi ooooooiiiiiiiiiiii
$124
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita