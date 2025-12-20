  1. Realting.uz
Rizomulk Group

Oʻzbekiston, Toshkent
Ko'chmas mulk agentligi
2011
10 oylar
English, Русский
realting.uz/account/company-profile
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Agentlik haqida

Rizomulk Group — международная ведущая компания на рынке коммерческой и жилой недвижимости, специализирующаяся на продаже, управлении и инвестировании в объекты, а также на подготовке профессиональных риелторов.                                              🔎 Подбор недвижимости
📈 Аналитика рынка и инвестиции
💼 Команда квалифицированных риелторов
🎓 Обучение риелторов в нашей Академии

Xizmatlar

Hozirda bizning jamoamiz quyidagi sohalarda ixtisoslashgan:

  • Tijorat ko'chmas mulkni ijaraga olish, sotish, qidirish va tahlil qilish.

  • Yangi binolarni tanlash va ko'chmas mulkka sarmoya kiritish bo'yicha maslahatlar.​

  • Jismoniy va yuridik shaxslar uchun ob'ektlarni ishonchli boshqarish: texnik tahlil, rejalashtirish va boshqarish.

  • Ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalarni barcha bosqichlarda notarial va huquqiy qo'llab-quvvatlash. 

Ish vaqti
Hozir yopiq
Hozirda kompaniyada: 00:18
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Dushanba
09:00 - 20:00
Seshanba
09:00 - 20:00
Chorshanba
09:00 - 20:00
Payshanba
09:00 - 20:00
Juma
09:00 - 20:00
Shanba
09:00 - 18:00
Yakshanba
09:00 - 18:00
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Кахрамон Миркасымов
Кахрамон Миркасымов
1 obyekt
