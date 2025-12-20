Rizomulk Group — международная ведущая компания на рынке коммерческой и жилой недвижимости, специализирующаяся на продаже, управлении и инвестировании в объекты, а также на подготовке профессиональных риелторов. 🔎 Подбор недвижимости
📈 Аналитика рынка и инвестиции
💼 Команда квалифицированных риелторов
🎓 Обучение риелторов в нашей Академии
Hozirda bizning jamoamiz quyidagi sohalarda ixtisoslashgan:
Tijorat ko'chmas mulkni ijaraga olish, sotish, qidirish va tahlil qilish.
Yangi binolarni tanlash va ko'chmas mulkka sarmoya kiritish bo'yicha maslahatlar.
Jismoniy va yuridik shaxslar uchun ob'ektlarni ishonchli boshqarish: texnik tahlil, rejalashtirish va boshqarish.
Ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalarni barcha bosqichlarda notarial va huquqiy qo'llab-quvvatlash.