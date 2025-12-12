  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. InTash Housing
Kompaniya faol emas va arxivda

InTash Housing

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2025
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Agar bu sizning kompaniyangiz bo'lsa va siz platformada ro'yxatga olinishni istasangiz, bizning menejerlarimiz bilan bog'laning https://realting.uz/uz/info/contacts

Agentliklar va ishlab chiquvchilar O‘zbekistonda

Agentliklar Qurilish kompaniyalar Uy egalari
RNB ESTATE
TOSHKENT UYLARI
SALAM.realty - ko'chmas mulk agentligi
SV ESTATE
Ko'proq ko'rsatish
Ягона Уйлар Маркази
Human2Human
Yunusabad Residence
Luxe Construction Group
Ko'proq ko'rsatish
agro
Renaissance Boutique Hotel