Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
178
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
102
Жилая
Квартира в Узбекистане
13446
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
1327
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Узбекистане
179
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
62
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
536
Ресторан, кафе
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
62
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
2
Долгосрочная аренда в Узбекистане
5325
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Uzbek
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
UZS
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Уртачирчикский район
Коммерческая
Офисы
Продажа офисных помещений в Уртачирчикском районе, Узбекистан
коммерческая недвижимость
34
инвестиционная недвижимость
34
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Uzbek
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Инвестиционная
Коканд, Узбекистан
4
БИЗНЕС ЦЕНТР "GOLD CENTER" От застройщика “DREAM HOUSE KOKAND”. GOLD Center - зд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Ханабад, Узбекистан
6 500 м²
Сергели тумани катта халка йулида 1 чи линияда 65 сотихли нежилой жой сотилади. хамма хужжа…
17,10 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с парковка
Бешкурган, Узбекистан
69 м²
1/3
Срочная продажа!!! Коммерческое помещение общей площадью 69м2 из них на 1 этаже 44м2+подвал …
873,30 млн сум
Рекомендовать
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
165 м²
1
Коммерческое помещение 0-1 этаж Ц-1 (Dolce Italia), 1 линия, 115 кв. + 50 кв. подвал, евроре…
6,72 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
1 057 м²
2
Здравствуйте! Продаются просторная помещения фотостудия "Merry Me" в центре города Описани…
9,16 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
1 200 м²
Продаётся отдельно стоящий здание улица Ш руставелли Яккасарай район 3 этажный + Подвал 120…
9,77 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
7
1
130 м²
1
Продается нежилое помещение офис 🔔 ▪️Количество комнат: 7 ▪️ Этаж: 1 ▪️ Этажность : 10…
2,93 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент, Узбекистан
4 000 м²
3/3
••• Селхоздан 3км кирганда #Нежилой жой сотилади • 40 сотих, 3000м² • Подволи бо…
14,05 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
540 м²
Продаёт нежилое здание под любой бизнес с евро ремонтом. 4 этажа общая площадь 540 м² Адрес:…
7,91 млрд сум
Рекомендовать
Готовый бизнес 25 комнат
Узбекистан
25
1 200 м²
3
Яккасарайский район, улица Шота Руставели, ориентир напротив Кафе Fregat (Фрегат). П…
10,06 млрд сум
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Памятник Зульфии Закировой Общая прощадь участка 1,00 га Период реализаци и проэкта…
Цена по запросу
Рекомендовать
Производство
Ташкент, Узбекистан
🏭🛢 МАСЛОБОЙНЯ С ГОТОВЫМ БИЗНЕСОМ! 🛢🏭 ⠀ 🌾 Продаем уникальную маслобойню, расположенную …
50,97 млрд сум
Рекомендовать
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL