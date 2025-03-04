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Снять кафе, бар, ресторан в аренду на долгий срок в Учтепинском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Аренда помещения! под офис,клинику Нукусская Ориентир макро,госпитальный можно 100кв.м можно арендов в Ташкент, Узбекистан
Аренда помещения! под офис,клинику Нукусская Ориентир макро,госпитальный можно 100кв.м можно арендов
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Аренда помещения! под офис,клинику Нукусская Ориентир макро,госпитальный можно 100кв.м а…
$2,700
в месяц
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Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский
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