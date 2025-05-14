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Коттеджи в Учкудукский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Учкудукский район, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Учкудукский район, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 1
🏡 Просторный 4-комнатный коттедж в престижном районе! 🏡 📍 Локация: Ул. Ипакчи – тихий, уютн…
$175,000
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Учкудукский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная