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Магазины в Учкудукский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Магазин 20 комнат с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Магазин 20 комнат с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 20
Площадь 649 м²
Этаж 1/10
▪️Продаю действующее нежилое помещение под любой вид бизнеса😍 📍Район: Яккасарайский 📍1 лин…
15,88 млрд сум