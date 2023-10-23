Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Учкудукский район
  3. Коммерческая
  4. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Учкудукский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
3
офисы
2
магазины
1
Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 130 м²
Этаж 1/4
Продается коммерческое помещение в центре города Адрес :Яшнабадский район , Infinity Площад…
3,11 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с подвалом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 051 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! ПРОДАЕТСЯ ОФИС  ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 1051 м2 Первы…
20,15 млрд сум
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
#2ком #нежилой #чиланзар11 Продаётся Салон красоты со всем содержимым внутри . Ориентир: Чи…
793,91 млн сум
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 4 000 м²
Этаж 3/3
••• Селхоздан 3км кирганда   #Нежилой жой сотилади          • 40 сотих, 3000м² • Подволи бо…
14,05 млрд сум
Коммерческая в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая в центре города
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 95 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  Ц-2 ор-р: по улице Гоголя в доль аллеи  (М Улугбекский район) Эта…
2,44 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продаётся магазин салон красоты Бутик 4 соток Юнусобод район Мегапланет 4 соток 20 метр…
3,48 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 75 м²
Первоклассное предложение! Яккасарайский р-н., ор-р Magic City Продается коммерческое помещ…
2,02 млрд сум
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Автосалоны   Общая площадь участка 3,73 га о проекте Nurafshon Business City …
Цена по запросу
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
ПОД ЛЮБОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОДАЁТСЯ! Коммерческая недвижимость !! Адрес: Яккасарайский райо…
977,12 млн сум
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Библиотека   Общая площадь участка 1,1 га Строительная площадь 570,0 м² …
Цена по запросу
Коммерческая 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с подвалом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с подвалом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 78 м²
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  на Ц-2  (Юнусабадский район) Этаж: 1 Общая площадь: 78м2 +…
2,08 млрд сум
Коммерческая с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 6 100 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЁТСЯ #0062 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ГОСТИНИЦА ГОТОВА НА 90% Расположение:Чиланзарский район …
61,07 млрд сум