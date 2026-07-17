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Коммерческая недвижимость в Турткуль, Узбекистан

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1 объект найдено
Коммерческое помещение в Турткуль, Узбекистан
Коммерческое помещение
Турткуль, Узбекистан
Kraskalik ishi yoq vakumda chiqarsa boladi
$207
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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