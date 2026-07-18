Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Туракурган
  3. Жилая

Жилье в Туракурган, Узбекистан

;
1 объект найдено
Квартира в Туракурган, Узбекистан
Квартира
Туракурган, Узбекистан
Yangi kamplek gold rangda sizga yoqadi sifati alo narxi 7mln500
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку