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Квартиры в Тайлак, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Тайлак, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тайлак, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/6
Продаётся двухкомнатная квартира на 4-м этаже квартира в одном из самых тихих районов Самар…
483,600 сум
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Этажи Самарканд
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