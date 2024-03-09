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Квартира 2 комнаты
Тайлак, Узбекистан
2
1
70 м²
4/6
Продаётся двухкомнатная квартира на 4-м этаже квартира в одном из самых тихих районов Самар…
483,600 сум
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