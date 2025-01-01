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Аренда коммерческой недвижимости на сутки в Тамдынский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Аренда офис в Тамдынский район, Узбекистан
Аренда офис
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/4
Аренда офис ✅Учтепа. Р-н. 21 кв ✅1хона  🏢Карзинка  бор олдида 🌅Жой. Яхши. Офис м…
Цена по запросу
за сутки
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Агентство
Muzaffar Atajanov Estate
Языки общения
Русский

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов