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Многоуровневые квартиры с садом в Тамдынский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
1,49 млрд сум
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Параметры недвижимости в Тамдынский район, Узбекистан

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов