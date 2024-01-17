Туракурганский район, Узбекистан

О дизайне жилого комплекса "Namangan Yangi Bino" Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. Готовые квартиры в городе Намангане 3-Микрайон марказида Новостройка квартиралар сотилади 🔴 1 хона 48 кв 19.200$ 🔴 2 хона 52 кв 20.800$ 🔴 2 хона 65 кв 26.000$ 🔴 2 хона 81 кв 32.400$ 🔴 3 хона 95 кв 38.000$