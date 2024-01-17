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Продажа новостроек в Туракурганский район

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Жилой комплекс ЖК Namangan Yangi Bino
Жилой комплекс ЖК Namangan Yangi Bino
Туракурганский район, Узбекистан
от
4,00 млн сум
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
О дизайне жилого комплекса "Namangan Yangi Bino" Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. Готовые квартиры в городе Намангане                                                                                                 3-Микрайон марказида Новостройка квартиралар сотилади 🔴 1 хона 48 кв 19.200$ 🔴 2 хона 52 кв 20.800$ 🔴 2 хона 65 кв 26.000$ 🔴 2 хона 81 кв 32.400$ 🔴 3 хона 95 кв 38.000$
Застройщик
PROJECT PERFECT
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Застройщик
PROJECT PERFECT
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Русский
Жилой комплекс ЖК Namangan Vito
Жилой комплекс ЖК Namangan Vito
Туракурганский район, Узбекистан
от
4,00 млн сум
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
О дизайне жилого комплекса "Namangan Vito" Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. Готовые квартиры в городе Намангане                                                                                                 3-хонали 84 квадрат 360$ дан 3-хонали 82 квадрат 360$ дан 1-хонали 43 квадрат 400$ дан
Застройщик
PROJECT PERFECT
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
PROJECT PERFECT
Языки общения
Русский