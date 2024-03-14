Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Туракурганский район
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Туракурганский район, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческое помещение 540 м² в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 540 м²
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 540 м²
Этаж 1
7,79 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GULNOZA ESTATES
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 113 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 113 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 113 м²
Этаж 1/9
3,14 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 150 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 150 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 150 м²
31,41 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 136 м² в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 136 м²
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 136 м²
Этаж 3/9
816,73 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Офис 800 м² в Бешкурган, Узбекистан
Офис 800 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
6,47 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 1 061 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 061 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 061 м²
Количество этажей 2
9,42 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в Ташкент, Узбекистан
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 115 м²
ПРОДАЁТСЯ 🆔 #0255  НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  ▪️Расположение: Чиланзар район  ▪️Ориентир: м.Мирзо…
4,02 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 166 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 166 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 166 м²
4,65 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
JOMIY MALL в Узбекистан
JOMIY MALL
Узбекистан
Мы рады сообщить Вам о старте продаж помещений в нашем новом строительно-торговом центре JOM…
Цена по запросу
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
THE PIRZADA GROUP
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 1 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
15,77 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 130 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 130 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 130 м²
Этаж 1/3
8,17 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REAL ESTATE BAXTIYOR
Языки общения
Русский
Продается трехэтажное здание 360 кв.м. с подвалом Гунча метро Тинчлик в Ташкент, Узбекистан
Продается трехэтажное здание 360 кв.м. с подвалом Гунча метро Тинчлик
Ташкент, Узбекистан
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажное здание 360 кв.м. с подвалом Гунча метро Тинчлик Возможно использовать…
3,64 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
РИЭЛТОРЫ.UZ
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha