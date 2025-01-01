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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Термезский район, Узбекистан

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1 объект найдено
АРЕНДА ВТОРИЧКА в Термез, Узбекистан
АРЕНДА ВТОРИЧКА
Термез, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 11/12
УСЛУГИ АГЕНСТВА 50 ПРОЦЕНТОВ КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ОФОРМЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ И ДОГОВОРА ГАРАНТИР…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
Elena Realtor Estate
Языки общения
Русский

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Рейтинг 4.9 / 5:
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