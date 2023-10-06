Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Ташкент
  3. Жилая
  4. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на море в Ташкенте, Узбекистан

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
#8579  Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, To…
843,18 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 3/8
ПРОДАЕТСЯ 3/3/8 НОВОСТРОЙКА  ЖК Gardens Residence Tashkent City  (Шайхантахурский район)…
2,87 млрд сум
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
Яккасарай 1-Нотариус Рай газ Абдулла Каххор кучаси Галерейка дом 1-хона 3-этаж 4-этажка…
629,33 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 12/12
ПРОДАЕТСЯ 4/12/12 НОВОСТРОЙКА  ЖК NRG Oybek на Нукусской  (Мирабадский район) Комнат:…
5,50 млрд сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Продаеться квартира на 7кв Чиланзара 1комнатная 1/4/4 Средний Панель 30kvm С мебелью …
599,81 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Квартира с новым ремонтом. Отличное месторасположения С мебелью С техникой 1 комнатная п…
1,03 млрд сум
Квартира 2 спальни в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Шурб, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
358,28 млн сум
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/10
Район: #Мирабад Улица: Катта Мирабад ЖК: "Mirabad Palace"  Застройщик:  "Real House" Кла…
5,32 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 12/16
ПРОДАЕТСЯ 3/12/16 НОВОСТРОЙКА  ЖК NRG "Oybek"  на Нукусской (Мирабадский район) Комна…
3,42 млрд сум
Квартира 2 спальни с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 6/9
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Паркентская ЖК: "Nova Center ll” Застройщик: Nova Stroy Кла…
1,44 млрд сум
Квартира 2 спальни в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
Продаётся Квартира 🔔 ▪️Район: Чиланзар 3 кв ▪️Комнат: 2 пер в3х ▪️Этаж: 1 ▪️Этажность: 4…
934,83 млн сум
Квартира с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Площадь 122 м²
Этаж 5/6
The Business Park - это современный, многофункциональный комплекс, включающий в себя ритейл…
3,11 млрд сум

Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

недорогая
элитная