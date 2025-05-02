Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Ташкентский район
  3. Долгосрочная аренда
  4. Производство

Аренда производственных помещений на долгий срок в Ташкентском районе, Узбекистан

Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 1 200 м² в Келес, Узбекистан
Производство 1 200 м²
Келес, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
Под швейку резинки 1200 кв2м высота 8 метров ! Под оборудование параметры ваши подходят 3 $ …
$3
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку