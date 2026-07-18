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Квартиры в Тахиаташ, Узбекистан

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2 объекта найдено
Квартира в Тахиаташ, Узбекистан
Квартира
Тахиаташ, Узбекистан
Traktordin shiqan balonlar bar baxasi 150000 somdan kalodsi malga axir qiluwgada boladi 6 Dana bar
$12
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Агентство
USMANOV REALTY
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Квартира в Тахиаташ, Узбекистан
Квартира
Тахиаташ, Узбекистан
Все строительные внутренние работы, качество аккурвтность гарантия, все работы только по уровнью
Цена по запросу
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку