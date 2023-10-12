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Количество комнат в Сергелийский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Комната в Ташкент, Узбекистан
Комната
Ташкент, Узбекистан
Площадь 36 м²
Этаж 4
Продается уютная 1 комнатная квартира в Бывшем общежитии на 5 массиве куйлюк. тихая и уютна…
452,33 млн сум
Комната в Ташкент, Узбекистан
Комната
Ташкент, Узбекистан
Площадь 35 м²
Этаж 4/6
Предлагаю к Вашему вниманию рассмотреть квартиру в Сергелинским районе массив 5 квартал ,…
427,88 млн сум

Параметры недвижимости в Сергелийский район, Узбекистан

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