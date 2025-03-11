Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Сырдарьинский район
  3. Земельные участки

Земельные участки в Сырдарьинский район, Узбекистан

1 объект найдено
Участок земли в Сырдарьинский район, Узбекистан
Участок земли
Сырдарьинский район, Узбекистан
Продаю мол ферму новую в Сырдарье на 1000 голов коров Цена 4000мил & торг банковская оценка …
$3,60 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
НЕДВИЖИМОСТЬ.UZ
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку